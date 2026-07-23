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Periodistas del Istmo condenan asesinato de Alejandro Leyva

Alejandro Leyva dedicó su vida al análisis y periodismo en Oaxaca.

Por El Universal

Julio 23, 2026 01:24 p.m.
A
Periodistas del Istmo condenan asesinato de Alejandro Leyva
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      La Organización de Periodistas de la Región Sureste del Istmo de Tehuantepec condenó el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, y exigió el esclarecimiento del crimen ocurrido la mañana de ayer en San Pablo Etla.


      La muerte de un periodista, expresó, representa una herida profunda para la libertad de expresión y para el derecho que tiene la sociedad de estar informada. "Ningún comunicador debe perder la vida por ejercer una profesión que tiene como propósito acercar la verdad a la ciudadanía".

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      La organización destacó que Alejandro Leyva dedicó gran parte de su vida al periodismo y al análisis de la realidad oaxaqueña, y manifestó que su trayectoria deja una huella en el gremio y su partida enluta a quienes creen en la palabra, la crítica y el debate como herramientas para construir una sociedad más justa.
      "Desde el Istmo de Tehuantepec, nos solidarizamos con su familia, amistades y compañeros de profesión. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que este crimen sea investigado con profesionalismo, exhaustividad y transparencia, garantizando que no prevalezca la impunidad".
      También manifestaron que las y los periodistas de Oaxaca no pueden seguir trabajando bajo la sombra de la violencia. "Cada agresión contra un integrante del gremio es un recordatorio de la vulnerabilidad que enfrenta el periodismo en nuestro país y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes ejercen esta labor".

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