Aylín Mujica habla tras muerte de su hijo Mauro

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Aylín Mujica concedió una entrevista a Telemundo, para aclarar algunos pormenores relacionados con el fallecimiento de su hijo Mauro, quien perdió la vida, a consecuencia de un cuadro de pulmonía, mientras se encontraba de viaje en Barbados; ante su duelo, la conductora cubana recuerda que, antes de ser mujer, priorizó su labor como madre.

Esta tarde se emitirá la entrevista que Verónica Bastos, conductora de "La mesa caliente", entabló con Mujica, quien accedió a conversar con la presentadora, debido a la amistad que las une.

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En el matutino en el que también aparece Bastos, "Hoy día", se realizó un adelanto de la charla, en la que Aylín explica que, si tomó la decisión de hablar, a poco menos de una semana del deceso de su primogénito, es porque quiere aclarar cualquier especulación relacionada con los acontecimientos."No estaba lista para dar una entrevista pero, si es contigo (Verónica), no va a hacer una entrevista, va a hacer un contar, aclarar, narrar, dar fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que le pueda pasar, no a una mujer, sino a un ser humano y contar las cosas como son, para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar o acontecimientos que no sucedieron y aclarar".Para Aylín, Mauro Menéndez, su hijo mayor, sigue a su lado y manifestándose de distintas formas."Amo con todo mi corazón a mi primogénito, a Mauro que, no se ha ido todavía, que sigue aquí conmigo".En el adelanto, se puede escuchar a la también actriz rememorar el momento en que se hallaba en el aeropuerto de Panamá, país en el que se encontraba al recibir la noticia de la muerte de su hijo, perpleja y sin la suficiente conciencia de lo que estaba sucediendo."Yo no podía, yo estaba sentada en el aeropuerto, hablando con mis mejores amigas, que son Laura y Ayesa, diciendo ´no entiendo, no entiendo´, mis amigas dando gritos en el teléfono y, yo, tratando de mantener la calma, en medio del aeropuerto de Panamá, como si estuviera sola, el mundo se detuvo y era yo, en una silla, sin parar de llorar, sin entender la situación".Mujcta también reparó en el hecho que, a lo largo de más de tres décadas, que ha experimentado la maternidad, priorizó este papel aún por encima de cualquier otra aspecto de su vida, motivo por el que, en un principio, no comprendía el porqué tuvo que ser ella quien atraviese este dolor."Yo digo ´si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá, por encima de ser mujer, para mí es más importante ser madre que ser mujer, no tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos y en mi carrera, que en las parejas, pero esa es la pregunta que me hago, ¿por qué?, si soy mamá", expresó.También describió a Mauro como un ser de luz."¿Por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido, se tenía que ir?".La entrevista completa será emitida hoy, jueves 23 de julio, a las 15:00 horas, en "La mesa caliente".