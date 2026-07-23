Profepa investiga pesca desmedida en Cañada del Lobo
Conagua local señaló que no existe una concesión piscícola, por lo que entregó las denuncias a la federación
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La Oficina de Representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya tiene conocimiento e investiga posibles irregularidades en la actividades de pesca masiva, realizada en la presa de la Cañada del Lobo.
Así lo informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien precisó que dicha instancia es la facultada para atender daños al medio ambiente.
Exteriorizó que, si bien la infraestructura hídrica tiene un gasto ecológico como tal, la procuraduría ambiental será la que defina los alcances de la intervención.
Por lo tanto, González Castillo adujo que la Profepa valorará si se configura la comisión de un delito ambiental.
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Aunado a ello, reveló que personal de la institución reguladora ya realizó las primeras inspecciones para conocer la situación denunciada por la ciudadanía.
"Como se les dijo a ellos en el tema que tú señalas, pues no hay ninguna concesión en el tema piscícola o acuícola en esa presa. Entonces nosotros ya hemos dado la información a Profepa", complementó.
El gobierno federal inició las investigaciones derivado de una queja ciudadana divulgada en redes sociales, donde se expone que personas acuden al cuerpo de agua para extraer decenas de pescados.
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