Somos México lleva caso Ruffo al INE: defensa y acusaciones

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Somos México llevó a la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el caso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, miembro de su Consejo Consultivo y hoy procesado por contrabando de combustible.

----Somos México ve a Ruffo como "preso político"

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Durante la sesión de este jueves, Marco Baños, exconsejero electoral y hoy representante de Somos México ante el INE, aseguró que Ernesto Ruffo Appel es un preso político, perseguido "en el contexto de las acciones que autoridades de Estados Unidos en contra de funcionarios de Morena", dijo."Ruffo Appel es un preso político, que está en medio de las discusiones del gobierno federal con los casos que Estados Unidos ha solicitado, particularmente en el caso de Rocha Moya y ahora con todos los audios que se han filtrado en el caso de Marina del Pilar", señaló Baños.En ese sentido, Baños rechazó las acusaciones que se han hecho desde Morena sobre que parte de los recursos de procedencia ilícita que le investigan a Ruffo Appel pudieron tener como fin el financiamiento a Somos México para obtener el registro como partido político."Ahora han insinuado que algún tipo de recurso pudo haber circulado hacia Somos México. Hacemos una propuesta enfática a Morena: ¿quieren que revisemos nuestras finanzas? Revisemos las finanzas de todos, armemos una comisión de fiscalización con expertos externos, abogados que revisen el caso Ruffo y las cuentas de los partidos"."Nosotros pedimos que se investigue fehacientemente lo que se está haciendo con los recursos de los partidos del oficialismo en las precampañas que están siendo sumamente adelantadas. Y nosotros hacemos esta propuesta específica porque no queremos que haya más casos de presos políticos, como el del exgobernador Ruffo", dijo Baños.Atrás de Marco Baños apareció un cartel que rezaba: "Ruffo Preso Político". "Tienen que informarle con toda claridad a la ciudadanía y a esta institución de dónde están obteniendo el dinero para estas campañas, dinero ilícito señalado por muchas fuentes", añadió.En respuesta, el representante de Morena, el diputado Guillermo Santiago, acusó que la primera bandera que levantó Somos México como defensa ante la autoridad electoral fue el caso Ruffo, a quien calificó como "un delincuente huachicolero"."Es interesante ver cómo la primera bandera pública de Somos es la defensa de un delincuente huachicolero. Y qué importante porque es el lema de ustedes: ´somos´; yo más bien diría: ´son los mismos de siempre, son los mismos rateros, son los mismos corruptos", dijo Santiago.