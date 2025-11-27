logo pulso
Nacional

Tabasco vive otra jornada violenta

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Tabasco vive otra jornada violenta

Villahermosa, Tab.- Un total de 13 autos quemados, tres ejecutados y colocación de ponchallantas en diversas avenidas de la capital del estado, fue el saldo que dejaron los hechos violentos que se presentaron en Tabasco la noche del martes y madrugada del miércoles, en respuesta a la detención de cuatro integrantes de una célula criminal

Pasadas las 11:00 de la noche, automovilistas reportaron la presencia de ponchallantas en la carretera Villahermosa - Cárdenas; en la calle 17 de diciembre esquina con Revolución, en la colonia Atasta de Serra; así como en la ranchería Ixtacomitán segunda sección; y el kilómetro 2.5 de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

Además, se reportó el incendio de al menos 8 vehículos en el interior de la agencia de autos JET-VAN ubicada sobre la Villahermosa -Cárdenas, a la altura de la ranchería Anacleto Canabal, segunda sección; otra unidad fue siniestrada en un taller mecánico de la misma localidad.

Esta ola de violencia dejó tres ejecutados: en el municipio de Nacajuca dos hombres fueron atacados a balazos por sujetos armados en un domicilio ubicado sobre la calle Tikal, donde perdieron la vida. Mientras que la mañana del miércoles, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, que fue calcinado en la entrada del rancho ‘Augusto’, sobre la carretera Cacao de Jalapa.

