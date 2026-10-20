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Colapso de la mina de Loreto deja dos muertos

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Colapso de la mina de Loreto deja dos muertos
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      Pachuca, Hgo.- Dos trabajadores de la mina de Loreto, operada por la Compañía Real del Monte y Pachuca, perdieron la vida tras quedar atrapados bajo el material que descargaban de dos tolvas, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

      El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes en las instalaciones mineras ubicadas en el barrio de San Juan, en la capital de Hidalgo, donde se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y rescate, además de corporaciones de seguridad y personal de la empresa.

      Según se dio a conocer, los trabajadores se encontraban en el interior de las instalaciones y realizaban labores de descarga de dos tolvas al momento en que el material cayó sobre ellos y los dejó atrapados.

      La falta de información precisa sobre lo ocurrido generó confusión y alarma entre los familiares de los trabajadores, quienes exigieron conocer la situación de las personas involucradas en el accidente.

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      Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó el fallecimiento de los dos hombres, quienes quedaron atrapados bajo toneladas de material procedente de las tolvas.

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