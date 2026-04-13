Comando ejecuta a cuatro hombres dentro de un bar en Ocozocoautla
El ataque ocurrió en el barrio El Caracol; autoridades despliegan operativo mientras la Fiscalía investiga el multihomicidio
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Un comando ejecutó a cuatro hombres, cuando se encontraban en un bar, que se ubica en el barrio El Caracol, del municipio de Ocozocoautla, municipio ubicado a 35 kilómetros de Tuxtla, capital de Chiapas, confirmó la Fiscalía.
Hasta el lugar esta noche han llegado elementos del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como parte de las indagatorias que se han realizado por este multihomicidio.
La Fiscalía informó que la Fiscalía contra Homicidios y la Fiscalía de Distrito Centro, llevan a cabo las investigaciones "a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades".
El municipio de Ocozocoautla está inmerso desde hace más de cinco años, en una lucha por el control del territorio, por parte del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
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El ataque armado que llevaron a cabo los hombres armados, fue escuchado por los vecinos de viviendas que se ubican en los alrededores del bar.
Aún no se ha dado a conocer la identidad las víctimas, pero al lugar, han llegado familiares de las víctimas mortales, se informó.
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