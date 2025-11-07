Común, acoso sexual en entes federales

Ciudad de México.- Tocamientos a estudiantes menores de edad, exhibición de partes íntimas, propuestas indecorosas, así como envío de imágenes de contenido sexual son algunos de los 450 casos de acoso y hostigamiento sexual que ocurrieron en el primer semestre de este año en dependencias de gobierno y organismos autónomos, así como en escuelas y universidades públicas.

En respuestas a solicitudes de información de El Universal a más de 50 instituciones públicas federales se destaca que la inmensa mayoría de estas denuncias y quejas termina, en el mejor de los casos, en sanciones leves, como exhortos, capacitaciones, días de suspensión, apercibimientos o cambios de centros de trabajo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la institución con más casos registrados, con 76, seguida del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con 37 casos; el Colegio de Bachilleres reportó 34, después le siguió Petróleos Mexicanos (Pemex) con 31 y la Secretaría de Marina (Semar) registró 27.

Las dependencias federales justificaron que sus Comités de Ética no tienen en sus atribuciones emitir sanciones, sino sólo recomendaciones orientadas a realizar acciones de capacitación y sensibilización.

