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Concluye Taddei la entrega- recepción

La presentó por escrito, tras renunciar como presidenta del INE el pasado 26 de octubre

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Concluye Taddei la entrega- recepción
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, presentó por escrito la entrega-recepción de dicho organismo electoral.

      Durante una conferencia de prensa, la consejera presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, dio a conocer lo anterior. "En el tema de la entrega-recepción, ya ha sido finalizado. Se entregaron físicamente las actas por parte de ella después de este plazo".

      Detalló que avisaron al Órgano Interno de Control (OIC) acerca de este plazo, pidieron a las áreas correspondientes la entrega y después les avisaron que la exfuncionaria entregó por escrito dicho requerimiento.

      Aclaró que la entrega de la oficina se hizo a través de un representante, pero fuera del plazo establecido y a petición expresa del Consejo General.

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      "Nos encontramos en ese procedimiento de recepción, ya está en la competencia del propio Órgano Interno de Control porque la exfuncionaria es la que tendrá siempre la obligación de entregar y, en su caso, su servidora de recibir, conforme al procedimiento", agregó.

      Cabe decir que Taddei renunció el pasado 26 de octubre a su cargo como presidenta del INE y, a partir del lunes siguiente, tenía cinco días hábiles con el objeto de entregar las actas físicas al Órgano Interno de Control, lo que no ocurrió hasta esta semana.

      Garantiza proceso-

      electoral 2026-2027

      Acerca de las demandas de empleadas y empleados de los Módulos de Atención Ciudadana, la consejera presidenta reafirmó que se atenderán aspectos como infraestructura, material y salario.

      Ante las acusaciones de actos de corrupción y conflicto de interés contra Taddei, el nombramiento pendiente de la nueva consejera presidenta y las manifestaciones de su personal, Cruz García afirmó que el proceso-electoral 2026-2027 está garantizado.

      "El proceso electoral tiene las garantías de que se va a llevar a cabo en junio de 2027 conforme lo dice la normativa. Nosotros seguimos trabajando y nuestro fin institucional es organizar elecciones", concluyó.

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