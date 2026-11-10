Six Flags México prepara festival navideño con nuevas atracciones

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Six Flags México prepara nuevas atracciones para familias con niños, como puentes, toboganes y juegos de destreza.

Ambientada en el Viejo Oeste, una de las nuevas atracciones es el Campamento Fuerte Búfalo en el corazón del Pueblo Vaquero. La aventura y la imaginación serán protagonistas.

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Diseñado para niños y adultos, este espacio de más de 800 metros cuadrados contará con un circuito elevado con estructuras para escalar senderos.Tendrá, además, 7 torres interconectadas de hasta 12 metros de altura, así como 14 puentes de red y toboganes. También sumará escenografías especiales, como una cascada interactiva con sensores y otra cascada musical, que emitirá notas y sonidos dependiendo de la caída del agua.Durante el recorrido por el campamento, los visitantes encontrarán diferentes personajes: el Sheriff, el Malvado del Viejo Oeste y el Gran Jefe Pluma Blanca, quienes compartirán secretos, relatos y datos misteriosos detrás de la nueva zona.Y según lo ha adelantado por Six Flags México, el agua tendrá un papel importante: además de cascadas, este nuevo espacio tendrá fuentes danzantes, efectos especiales e incluso áreas para elegir entre mantenerse seco o empaparse.La segunda novedad es el regreso de la Rueda India, atracción que forma parte de la historia del parque de diversiones, solo que ahora llegará con un diseño temático, y ofrecerá una de las mejores vistas panorámicas.La inauguración del Campamento Fuerte Búfalo y la Rueda India está prevista para el jueves 26 de noviembre, fecha que coincide con el arranque del festival Christmas in the Park 2026.Además de aprovechar tu visita para conocer las nuevas atracciones, podrás disfrutar la decoración, espectáculos y actividades de la temporada navideña.