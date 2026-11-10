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Diputada pide llevar perros para detectar marihuana en San Lázaro

García criticó la corrupción en el INE y pidió aplicar la ley contra funcionarios actuales y pasados.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 05:23 p.m.
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Diputada pide llevar perros para detectar marihuana en San Lázaro
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      Durante la presentación de reservas al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, la diputada del Partido del Trabajo (PT) Margarita García pidió que al pleno llevaran perros para buscar marihuana o identificar a diputados de la oposición "drogados".


      "Hoy pido que traigan perros también para que vean quiénes vienen drogados, porque el léxico que ocupan no es de una persona normal, y entiendo que vienen drogados o que tienen marihuana en sus oficinas, y cuando no están aquí se van a fumar eso, por eso es tanto odio, rencor hacia nuestro México, hacia nuestra presidenta de la República, y por eso gritan desde sus curules, porque nunca se educaron", dijo.

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      Recuerda confrontación de Gutiérrez Mancilla
      Cabe decir que el pasado 20 de octubre, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla confrontó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, y le reclamó por el problema de agua contaminada en Jalisco, entidad que gobierna el emecista Pablo Lemus.
      Derivado de la trifulca, se endurecieron los controles de seguridad en la Cámara Baja, los cuales incluyeron la prohibición a los legisladores de portar armas de fuego, situación que recordó la legisladora petista Margarita García.
      "Quisiera hacer una petición, lo dije hace unas semanas, cuando se suscitó un hecho bochornoso en esta Cámara, donde diputados que se han identificados por ser porros, hicieron desfachateces y trajeron perros para que detectaran quién está en armas en esta Cámara, y no han dicho nombres", expresó.
      Durante la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 03 de noviembre, en la cual se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), la diputada del Partido del Trabajo Margarita García afirmó que la ciudadanía está cansada de la corrupción de los anteriores y los actuales funcionarios del gobierno de México.
      Lo anterior con referencia a las acusaciones de actos de corrupción y conflicto de interés de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
      "Es un tema escandaloso. Se le debe aplicar todo el peso de la ley a los de ahora, a los de antes. Hoy nos damos cuenta de cuántos millones se robaron, no tienen llenadera. El pueblo de México está harto: No les cree al PRI, ni al PAN ni a nosotros mismos", comentó.

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