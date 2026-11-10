Acuerdan levantar paro en Ciencias Químicas-UASLP

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La Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP informó que, una vez que se han atendido los planteamientos presentados por la comunidad estudiantil, se logró acordar levantar el paro que mantenían desde ayer.

Los alumnos suspendieron las actividades en el campus, al argumentar falta de atención a una compañera que denunció acoso, además de otras exigencias.

Este día, se comunicó que se lograron acuerdos para atender y dar seguimiento a un pliego petitorio, por lo que a partir de las 16:00 horas de hoy, las actividades académicas se reanudaron con normalidad.

"Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar y la atención permanente de nuestra comunidad, privilegiando el diálogo y el trabajo institucional", señaló la Facultad en un comunicado.

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