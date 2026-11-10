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Nacional

Fiscalía de Morelos investiga crimen de regidor Gabriel Rivas

Se prevé la comparecencia de integrantes del Cabildo de Cuernavaca y el aseguramiento de la oficina del regidor tras el crimen.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 04:42 p.m.
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Fiscalía de Morelos investiga crimen de regidor Gabriel Rivas
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      En las investigaciones para identificar y detener a los autores materiales e intelectuales del crimen del regidor Gabriel Rivas Ríos, participa de manera importante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, por instrucciones de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, informó el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.


      Precisó que por el momento revisan las acciones del regidor de Morena en Cuernavaca, como activista social y político, sus denuncias, entre ellas su oposición al proyecto inmobiliario en el predio "La Cazahuetera", en el entronque con el libramiento de la autopista México-Cuernavaca. "Eso es lo que estamos realizando y tenemos avances en ese sentido", afirmó.

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      El fiscal indicó que pronto estarán compareciendo o entregándose los citatorios para los integrantes del Cabildo de Cuernavaca y eso permitirá avanzar en esa línea de investigación, además del aseguramiento de la oficina del regidor al siguiente día del asesinato.
      "No descartamos ninguna línea de investigación, tanto en lo político como en lo social, por las actividades que llevaba a cabo el regidor, y eso para nosotros genera un plan de investigación que va a agotar todas las líneas necesarias, particularmente los autores materiales o el autor material, y también los autores intelectuales", sostuvo.
      Blumenkron afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el esclarecimiento de los hechos, primero en cuanto a quién ejecutó, pero también quién ordenó la ejecución, y en eso están empeñados.

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