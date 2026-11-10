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La película "Wildwood" estrenará nuevo doblaje este 12 de noviembre

Tras críticas por la calidad del doblaje original, Imagem Films Mx decidió ofrecer una nueva versión para satisfacer al público.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 04:55 p.m.
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La película Wildwood estrenará nuevo doblaje este 12 de noviembre
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La distribuidora cinematográfica Imagem Films Mx confirmó que la película animada "Wildwood: El bosque salvaje" contará con una nueva versión de doblaje en español latino para las salas de cine en México.


      La decisión empresarial ocurrió este martes 10 de noviembre, luego de una intensa conversación en plataformas digitales donde los espectadores expresaron su inconformidad por la calidad de la adaptación original.

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      Dicha inconformidad se enfocó principalmente en la participación de figuras públicas y creadores de contenido como Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez.
      La polémica alrededor del largometraje producido por el estudio LAIKA inició tras su estreno en salas mexicanas el pasado 29 de octubre, cuando la audiencia cuestionó la selección del elenco vocal.
      De acuerdo con datos publicados por la plataforma de peticiones ciudadanas Change.org, miles de seguidores firmaron una solicitud formal para exigir la contratación de actores profesionales de voz, en lugar de recurrir al esquema denominado comercialmente como star talents.
      Ante los señaIamientos de la audiencia, el propio creador de contenido Javier Ibarreche abordó la situación públicamente y argumentó: "No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno".
      Según un comunicado oficial difundido por la empresa Imagem Films Mx a través de sus canales digitales, la versión alternativa de la película estará disponible en las salas de cine de todo el país a partir del jueves 12 de noviembre de 2026.
      La compañía explicó que esta decisión responde a su compromiso por escuchar la opinión de los asistentes y ofrecer distintas alternativas para el disfrute del público.
      (La empresa aclaró de forma explícita que este segundo proyecto no busca invalidar ni desacreditar el trabajo profesional realizado por el elenco original). Finalmente, la distribuidora invitó a la audiencia a descubrir esta producción artesanal de animación stop motion en las salas cinematográficas.

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