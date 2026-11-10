¿Por qué el Corona Capital 2026 cambió de fecha?

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El Corona Capital 2026 no se realizará durante el tradicional puente de noviembre y, aunque entre los asistentes surgieron especulaciones sobre los motivos, la explicación está relacionada con otro de los grandes acontecimientos que recibe la Ciudad de México: el Gran Premio de Fórmula 1.

El festival, que este año tendrá entre sus artistas a Foo Fighters, Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots, se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una semana después de las fechas en las que habitualmente se realizaba.

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Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de OCESA, explicó que el cambio responde al tiempo necesario para desmontar las instalaciones de la carrera automovilística y preparar el recinto para recibir a miles de aficionados a la música."La Fórmula 1 necesitamos tres semanas de separación para poder desmontar un evento tan grande, internacional, gigantesco, que pone gradas y mil cosas, y montar el Corona Capital, uno de los mejores festivales del mundo", explicó durante un encuentro con medios realizado en 99 Records.El directivo señaló que la distribución de los días festivos en el calendario de 2026 redujo el margen disponible entre ambos acontecimientos, por lo que mantener el fin de semana habitual habría complicado los trabajos de producción.Calvillo explicó que, aunque el público suele encontrarse con los escenarios y las distintas instalaciones listas al ingresar al festival, detrás existe un proceso de montaje que requiere semanas de preparación."No es nada más de Corona Capital, plug y ya se armó. No, son una cantidad de cosas que hay que montar, escenarios, video, audio, luces y todo el staff que tiene que llegar con antelación", señaló.De acuerdo con el organizador, disponer únicamente de dos semanas entre la carrera y el festival no habría sido suficiente para completar los trabajos."En dos semanas no hay forma. Entonces, por eso se necesitan las tres que hoy sí tenemos y por eso se recorrió de esta manera", agregó.También descartó que el movimiento estuviera relacionado con las presentaciones de Karol G, cuyo nombre surgió durante la conversación sobre las fechas del festival."No, no, no. Karol G entró bien ahí en esa fecha. Lo que pasó es que aprovechó ese fin de semana porque nosotros ya no pudimos estar", comentó.Esta no es la primera ocasión en que el Gran Premio de México influye en el calendario del Corona Capital.Calvillo recordó que en 2015 el festival tuvo que trasladarse a noviembre debido al regreso de la Fórmula 1 a la Ciudad de México, después de que sus primeras ediciones se realizaran en otros meses.Aunque algunos asistentes relacionaron aquella modificación con las fuertes lluvias registradas en 2014, el directivo explicó que el principal motivo fue la llegada de la competencia automovilística al Autódromo Hermanos Rodríguez."Muchos pensarán: '¿Por qué? ¿Fue por la lluvia?'. No fue por la lluvia exactamente. Ayudó un poco porque nos alejamos de la lluvia", recordó.La carrera ocupó entonces un espacio importante en el calendario del recinto, por lo que los organizadores tuvieron que ajustar las fechas del festival para garantizar el tiempo necesario entre ambos acontecimientos.La edición 2026 del Corona Capital se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.A diferencia de otros años, el encuentro musical no coincidirá con el descanso oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que este año corresponde al lunes 16 de noviembre.El cartel incluye a Foo Fighters, Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots, entre otros artistas internacionales.Armando Calvillo reconoció que el cambio representa un inconveniente para quienes acostumbraban aprovechar el fin de semana largo, especialmente para los asistentes que deberán regresar a sus actividades laborales después de la última jornada."Es un año de sacrificio. El domingo terminaremos tarde, pero ahí los quiero ver temprano en la oficina. Vamos a pedir fotos para las redes sociales de cómo llegan a su oficina", bromeó.