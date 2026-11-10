Superluna de noviembre: ¿Por qué se le conoce como luna de Castor?

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Noviembre traerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: la Luna del Castor, un espectáculo que destaca por coincidir con una superluna, lo que hará que el satélite natural luzca más grande y brillante de lo habitual.

Este fenómeno podrá apreciarse sin necesidad de telescopios ni equipos especializados, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo.

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El nombre Luna del Castor tiene un origen relacionado con las antiguas tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica. La denominación hace referencia a las actividades que estos animales realizan durante noviembre, cuando se preparan para enfrentar las bajas temperaturas del invierno.Durante esta temporada, los castores construyen y refuerzan sus diques, además de almacenar alimento para los meses más fríos. Estas conductas marcaron el calendario natural de distintas comunidades, que comenzaron a identificar la Luna llena de noviembre con estos roedores.Sin embargo, existe otra explicación detrás de este peculiar nombre.Otra teoría vincula esta denominación con las prácticas de caza que se realizaban durante el otoño en Norteamérica.En aquella época, los cazadores colocaban trampas para capturar castores antes de la llegada del invierno. Su objetivo era aprovechar las pieles de estos animales, cuyo pelaje se volvía especialmente útil para confeccionar prendas y protegerse del frío.La superluna de noviembre alcanzará su punto máximo el próximo 24 de noviembre, aproximadamente a las 18:04 hrs, por lo que podrá comenzar a observarse sobre el horizonte oriental durante el anochecer.