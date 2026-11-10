¿Cuándo son los 3 últimos puentes vacacionales de 2026?

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El 2026 está a punto de terminar, pero todavía quedan días para escapar de la ciudad y aprovechar algunos puentes vacacionales.

Como no queremos que se te pasen estos tres periodos de descanso, te recomendamos irlos anotando para organizar una salida.

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Noviembre tiene un fin de semana largo, en el que tanto trabajadores como estudiantes podrán tomarse un día de descanso adicional.La Revolución Mexicana se conmemora el 20 de noviembre. Sin embargo, este día de descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se recorre al tercer lunes del mes.Así es como, el tan deseado puente abarcará el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre. Tanto la jornada laboral como las actividades escolares se reanudarán el martes 17.¡Ponte pilas! Si tienes que ir a trabajar el lunes 16, la empresa está obligada a darte tu salario base más el doble por ese día.Para el último mes del año, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica saldrán de vacaciones de invierno el viernes 18 de diciembre.En el caso de los empleados, la Ley Federal del Trabajo concede dos días de descanso obligatorio en diciembre.El primero es el 25 de diciembre y el segundo el 1.° de enero. Ambos caerán en viernes, por lo tanto, también gozarán de dos puentes vacacionales al sumar sábados y domingos.¡Ojo! Ni el 24 ni el 31 de diciembre se consideran días feriados.Tal como se estipula en el calendario de la SEP, el regreso a clases está programado para el jueves 7 de enero. Tómalo en cuenta para que tus hijos lleguen puntuales a las aulas.¿Ya sabes cómo aprovecharás estos días de descanso?