Las anécdotas que han marcado los XV años del Corona Capital

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Cuando Green Day llegó al Corona Capital no pidió un camerino más grande ni alguna bebida difícil de conseguir. Una de sus solicitudes sorprendió a los organizadores: tener cachorros en el camerino.

La petición apareció en el rider, el documento donde los artistas establecen sus necesidades técnicas y personales para una presentación. El equipo de producción tuvo que encontrar a los animales y trasladarlos hasta el festival, donde permanecieron alejados del ruido de los escenarios.

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"Resulta que Green Day dijo: 'Quiero unos cachorritos'. Ahí decía puppies. ¿Cachorritos? ¿Qué pretenden en un festival?", recordó Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de OCESA.La explicación llegó cuando los músicos entraron al área de preparación. No pretendían llevar a los animales al escenario ni utilizarlos como parte del espectáculo, sino acariciarlos y pasar un momento con ellos para relajarse antes de tocar."Simplemente era para jugar con ellos, acariciarlos y relajarse. Era como una terapia para ellos tener los cachorritos", contó Calvillo durante un encuentro con medios realizado en 99 Records, como parte de las actividades previas al Corona Capital 2026, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Durante la reunión, el directivo compartió otras historias ocurridas detrás de los escenarios a lo largo de los 15 años del festival, desde conciertos interrumpidos por tormentas eléctricas hasta artistas que se negaron a abandonar el escenario a la hora prevista.En 2014, una tormenta convirtió el terreno del festival en un lodazal y obligó a los organizadores a suspender temporalmente las actividades ante el riesgo de descargas eléctricas.Massive Attack se encontraba sobre el escenario cuando Calvillo recibió la instrucción de interrumpir la presentación y comunicar al público las medidas de seguridad."Massive Attack estaba en un trance, clavado en una de sus canciones profundas hasta más no poder, y tuve que llegar a decirles: 'Oigan, oigan, ¿me dan chance, por favor?'", relató.La decisión provocó abucheos entre los asistentes, pero la suspensión era necesaria porque los rayos se acercaban a las instalaciones del festival. La situación se complicó por el lodo que cubría el terreno y la presencia de miles de personas frente a los escenarios, por lo que los organizadores pidieron al público alejarse de estructuras metálicas y árboles mientras pasaba la tormenta.Después de una pausa, las actividades pudieron reanudarse. Para el director de marketing, aquella experiencia se convirtió en una de las más complicadas que ha enfrentado la organización.En 2024, los organizadores enfrentaron una situación distinta: Paul McCartney superó el tiempo previsto para su concierto, pues estaba disfrutando tanto su presentación que no quería terminar.Calvillo explicó que los escenarios cuentan con relojes que indican a los artistas cuánto tiempo les queda para concluir, una medida necesaria para respetar los horarios de las siguientes actuaciones. Sin embargo, el exBeatle era uno de los encargados de cerrar aquella edición y la producción decidió permitirle continuar."Nosotros pensamos que Paul McCartney iba a terminar a la una, pero nos valió madre. Dejamos que siguiera porque estaba disfrutando y se echó como 40 minutos más", recordó.El organizador bromeó con que, después de haber tenido que interrumpir a Massive Attack años atrás, no estaba dispuesto a subir al escenario para pedirle a McCartney que terminara su presentación.Aquella noche también tuvo invitados especiales, entre ellos Chris Martin, vocalista de Coldplay, y Jack White, quienes compartieron el escenario con el músico británico.Otra de las historias que destacó fue la participación de Dua Lipa en 2017, cuando la cantante británica todavía no alcanzaba la popularidad internacional que tiene actualmente.Según recordó, la intérprete se presentó alrededor de las cinco de la tarde en uno de los escenarios secundarios, frente a aproximadamente tres mil o cuatro mil personas."Estaba llenísimo, de acuerdo, pero no era el escenario principal, que podía haber tenido 60 mil personas viéndola. Era ese inicio, ese momento donde apenas comenzaba", explicó.También mencionó a Olivia Dean, quien participó en la edición de 2023 en un horario temprano, como otro ejemplo de artistas que llegaron al festival antes de alcanzar mayor reconocimiento.Para el organizador, estas experiencias explican por qué recomienda a los asistentes llegar desde las primeras horas y no limitarse a las presentaciones estelares. Algunos de los músicos que hoy encabezan carteles internacionales comenzaron tocando ante públicos mucho más reducidos.Ahora, con una nueva edición a unos días de comenzar, el Corona Capital se prepara para recibir a Foo Fighters, Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots, entre otros artistas, del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Para Calvillo, parte del atractivo del encuentro está en las historias que ocurren fuera de los escenarios y en aquellos músicos que llegan como propuestas emergentes y años después regresan convertidos en figuras internacionales.