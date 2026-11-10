¿MrBeast va a recrear "Los Juegos del Hambre"?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido en plataformas digitales como MrBeast, sorprendió a los internautas al publicar que logró recrear "Los Juegos del Hambre" en su más reciente video.

El también empresario se volvió tendencia este martes por compartir las primeras fotos de uno de sus proyectos más ambiciosos para YouTube, donde dio vida al mundo distópico de "Los Juegos del Hambre".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe destacar que la franquicia creada por Suzanne Collins incluye cinco novelas y cinco largometrajes estrenados, con una sexta película "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha", que está por estrenarse en los cines el próximo 20 de noviembre.Por medio de su cuenta de 'X', detalló que los atuendos fueron creados especialmente para la competencia y están equipados con la más alta tecnología, capaz de registrar impactos de proyectiles magnéticos, calificando este proyecto como una de las producciones más extremas realizadas hasta el momento.En los adelantos compartidos se puede apreciar a los concursantes utilizando el equipo táctico de color oscuro con sensores brillantes en el pecho que simulan corazones, portando el distintivo del "Distrito 1"."Diseñamos trajes personalizados que detectan cuando son alcanzados por armas de espuma magnética", escribió al pie de las fotos donde se observan las réplicas del armamento.Asimismo, detallo que el proyecto se trató de un video "sólo por diversión" donde sólo participará el influencer en compañía de sus amigos para crear el épico torneo dentro de una ambientación inspirada en la famosa saga.De acuerdo con el creador de contenido el video será publicado el próximo sábado 14 de noviembre en su canal de YouTube.