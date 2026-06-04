Confirma EU su primer caso de barrenador

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Ciudad de México.- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles la presencia de gusano barrenador en su territorio.

"Como era de esperar, USDA_APHIS ha confirmado la detección de una mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en un bovino de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas, informó en X la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins.

"Los funcionarios del USDA y del Departamento de Sanidad Animal de Texas están tomando medidas inmediatas para contener y erradicar la NWS de la zona", añadió.

"Todos los modelos indicaban que el gusano barrenador del Nuevo Mundo entraría en el país en 2025; sin embargo, gracias al arduo trabajo de toda la Administración Trump y de nuestros socios del sector, estatales y locales, hemos logrado ganar tiempo para este momento. Proteger nuestro sector ganadero es una cuestión de seguridad nacional de la máxima importancia, y el USDA no está perdiendo tiempo a la hora de tomar medidas", afirmó Dudley Hoskins, subsecretario de Comercialización y Programas Regulatorios, en el comunicado.

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"El USDA ha realizado importantes inversiones en las herramientas necesarias para eliminar la mosca transmisora del gusano desde que los casos comenzaron a aumentar en Centroamérica y México. Estados Unidos ya ha derrotado a esta plaga anteriormente, y lo volveremos a hacer".

El USDA pidió a los residentes de la zona afectada en Texas a que revisen a sus mascotas y ganado en busca de signos de la enfermedad del gusano barrenador. "Busque heridas que supuren o se agranden y signos de malestar. Busque también larvas (gusanos) y huevos del gusano de la carne en o alrededor de los orificios corporales, como la nariz, las orejas y los genitales, o el ombligo de los animales recién nacidos. Si sospecha que su animal está infectado con el gusano barrenador, póngase en contacto inmediatamente con el responsable estatal de sanidad animal o con el veterinario de zona del USDA", señaló.

"Aunque no es habitual en las personas, si observa una lesión sospechosa en su cuerpo o cree que puede haber contraído el gusano barrenador, acuda inmediatamente al médico", acotó.

La mosca del gusano barrenador, también conocida como lucilia piojera del Nuevo Mundo, logra depositar a veces sus larvas en seres humanos, pero el vector de transmisión acostumbra a ser el ganado, en particular las reses.