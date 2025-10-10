Confirman dos fallecidos por lluvias en México

Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que un menor de edad en Querétaro y un policía en Veracruz son, hasta el momento, las primeras víctimas fatales derivadas de las fuertes lluvias registradas este jueves en 31 estados del país.

"Hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias", informó la mandataria.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el presupuesto destinado a la atención de emergencias para 2025 es de 19 mil 430 millones de pesos, con el objetivo de brindar respuesta inmediata ante desastres naturales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presidenta detalló que la primera fase de atención se enfoca en ayuda a la población afectada, habilitación de refugios temporales, alimentos, y restablecimiento de servicios básicos, como energía eléctrica y movilidad en zonas dañadas.

"Se atiende la emergencia, que es ayuda a la población en caso de que haya viviendas inundadas, refugios, alimentación, recuperación del servicio eléctrico y de las carreteras para poder acceder. La Coordinación Nacional de Protección Civil define los municipios afectados y el nivel de impacto; a partir de ahí entra la Secretaría de Bienestar con un censo de afectaciones y apoyos individuales a las viviendas", explicó.

En cuanto a la duración de las lluvias, Sheinbaum recordó que la temporada de huracanes en el Pacífico se extiende hasta octubre e incluso parte de noviembre, por lo que advirtió que las precipitaciones podrían continuar algunas semanas más.

"En el centro del país normalmente en octubre ya no hay lluvias tan importantes. Lo que pasa es que ahora, por la situación del cambio climático, muchos de los fenómenos meteorológicos que normalmente ocurrían en determinado periodo se han intensificado", subrayó.

Registra PC intensas lluvias en 31 entidades

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que, entre el 9 y 10 de octubre se han registrado lluvias en 31 entidades federativas, las mayores afectaciones en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

De acuerdo con datos de Protección Civil se ha registrado una persona fallecida por deslizamiento de ladera en Pinal de Amoles, Querétaro, una persona fallecida en Papantla Veracruz (policía municipal en labores de rescate), en Zihuatanejo, Guerrero se registró la más alta precipitación de 151 mm.

Sobre la tormenta tropical "Raymond", la coordinadora de protección civil entre el sábado a domingo como depresión tropical a Baja California Sur, hasta el momento no se han reportado daños.

"Las mayores afectaciones, presidenta, han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, en Guerrero en Zhuatanejo es donde se registró la más alta precipitación que fue de 151 milímetros", informó.

En Veracruz, dijo que hay 38 municipios afectados, 312 viviendas afectadas cuantificadas y 5 mil afectadas en Álamo Temapache.

Explicó que en diversos municipios han puesto albergues temporales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo las afectaciones por estas lluvias son principalmente en la Huasteca, en los distintos estados que coinciden como Veracruz principalmente, pero hubo afectación en Querétaro, Hidalgo, y San Luis Potosí.

Informó que este viernes tendrá una reunión con los mandatarios que han sido afectados a las 12:00 del día, y también por la tormenta tropical "Raymond" que está en el Pacífico "y que se espera que en unos días pues tenga afectaciones también sobre la costa del Pacífico y la península de Baja California".