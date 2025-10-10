Busca el gobierno recuperar 16 mmdp

Ciudad de México.- El gobierno de México va por recuperar 16 mil millones de pesos que se encuentran en juicio producto de diversos casos de contrabando de combustible, conocido también como huachicol fiscal, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay una estimación del daño al erario que ha causado el contrabando de combustible, pese que el pasado 3 de octubre Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, informó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que el perjuicio por este delito alcanzaría los 600 mil mdp.

“No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuántos recursos significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. ¿Por qué no existe? Precisamente porque tenemos que cuadrar toda la información. Entonces, hasta que no esté cuadrada toda la información, no podríamos decir que en estas fechas se estima que hubo tanto [daño económico]”, dijo la Mandataria federal.

Al ser cuestionada sobre si los 16 mil mdp, que también mencionó la procuradora Fiscal, se trataban de montos ya denunciados y en proceso judicial, Sheinbaum respondió afirmativamente: “Eso sí”, confirmó.

Por su parte, Amador Zamora detalló que esa cantidad corresponde al monto total de los expedientes “querellados”, es decir, en un proceso de juicio en que las empresas que participaron en este delito tienen que pagar, y que están ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos específicos de contrabando de combustible.

“Sí, efectivamente son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, por la Procuraduría Fiscal, y querellados en fiscalía y tribunales. Ese es el monto total de los expedientes”.

Al ser cuestionado sobre si dichos recursos correspondían a un sólo caso —como el del buque incautado en Altamira, en el que están vinculados altos oficiales de la Armada—, el funcionario aclaró que se trata de un saldo histórico del gobierno federal acumulado de diversos casos a lo largo del tiempo.