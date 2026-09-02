Confirman seis casos de gusano barrenador

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CULIACÁN, Sin.- Se emitió una alerta sanitaria en el extremo norte del estado, ante la aparición de los primeros seis casos certificados de gusano barrenador en ganado de diferentes comunidades del municipio de Choix, ante el riesgo de que se extienda los contagios del depósito de larvas de moscas en heridas de los animales.

El presidente de la Asociación Ganadera de Choix, Clemente Cota Miranda, señaló que en menos de un mes de conocer que el gusano barrenador se encontraba en los nueve municipios, entre el centro y sur del estado, ya llegó al extremo norte.

Señaló que se alertó a todos los ganaderos de la parte norte para que mantengan una vigilancia continua de todos sus animales, sobre todo de los recién nacidos por las heridas que presentan, lo cual es propicio para que se desarrolle el parásito.

El líder ganadero de Choix externó que no se descarta que se tengan más casos, por lo que personal de sanidad animal y veterinarios distribuyen kit de limpieza para atender las heridas o curar a los animales que se ven infectados.

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Los reportes certificados de casos positivos proceden de comunidades como el Pichol de la Cidra y Guadalupe de la Ciénega, entre otros, por lo que se mantiene una alerta para que los criadores de ganado, atiendan las recomendaciones y vigilen a sus animales.