Sheinbaum analiza asistir al Congreso Iberoamericano CEAPI en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que continúa analizando si asistirá al

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del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 25 al 27 de mayo.Durante suen elde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "estamos viendo, es probable que sí vaya a alguna plática, pero todavía estamos en esas".La Mandataria detalló que por el momento se encuentra preparando sude cuentas a llevarse a cabo el próximo domingo, donde se contemplan posibles sedes como Palacio Nacional o algún otro punto de la Ciudad de México, debido a las restricciones en el Zócalo capitalino por los preparativos rumbo al Mundial de 2026."Cumplimosya de la elección del 2 de junio de 2024. Nuestra visión siempre es", dijo.