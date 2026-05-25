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Ve el PAN a cuatro perfiles para candidatura en la capital

"Me voy a registrar a la plataforma, pero dependo de la voluntad de las y los potosinos", dijo Verónica Rodríguez

Por Samuel Moreno

Mayo 25, 2026 12:46 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La senadora de la República y dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, confirmó que se registrará en la plataforma interna del partido para participar en el proceso de selección rumbo a la candidatura por la alcaldía de San Luis Potosí, aunque aclaró que su permanencia dependerá de las mediciones internas y del respaldo ciudadano.

      Señaló que su prioridad actual es mantenerse al frente del partido y concluir su responsabilidad legislativa en el Senado de la República, por lo que sostuvo que serán las y los potosinos quienes definan si continúa en la contienda interna.

      "Me voy a registrar a la plataforma, pero dependo de la voluntad de las y los potosinos. Y mi mayor responsabilidad hoy es ser presidenta de este partido y concluir mi encargo como senadora de la República", declaró.

      Rodríguez Hernández descartó además tener interés en buscar la candidatura al Gobierno del Estado en el próximo proceso electoral y puntualizó que su aspiración está enfocada exclusivamente en la presidencia municipal de la capital potosina.

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      Explicó que el registro en la aplicación interna del PAN es un requisito indispensable para ser considerada en las encuestas y mediciones que realizará el partido. "Si no me registro en la aplicación, no voy a ser considerada para las mediciones y para las encuestas", señaló.

      Sobre el escenario interno del PAN, reconoció que existen distintos perfiles interesados en competir por la candidatura capitalina, entre ellos el diputado local Rubén Guajardo, de quien destacó el trabajo político realizado al interior del partido.

      Incluso, consideró que una eventual contienda interna entre ambos fortalecería al blanquiazul. "Sería una buena competencia. El compañero ha hecho gran trabajo, está caminando con las siglas de Acción Nacional y eso se le reconoce. Me parece que sería un buen agarrón de fuerzas", expresó.

      Añadió que otros perfiles también han manifestado interés en participar, como Marcelo de los Santos Anaya y el diputado federal David Azuara, además de integrantes de la iniciativa privada.

      Finalmente, indicó que será el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional el encargado de emitir el informe definitivo sobre las personas que formalmente descargaron la aplicación y manifestaron su intención de participar en el proceso interno.

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