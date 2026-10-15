logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Consulta salarial, con anomalías

Paro nacional si no se respetan resultados, dicen trabajadores

Por El Universal

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Consulta salarial, con anomalías
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron diversas irregularidades en la consulta que se realizó ayer sobre el aumento salarial de 6.8% (2.9% al sueldo tabular y 3.9% en el concepto de ayuda de renta), como hojas sin folio o medidas laxas para comprobar que quienes votaron eran sindicalizados, ausencia de un padrón de votantes, así como que la organización de este ejercicio estuvo a cargo de los mismos integrantes del sindicato.

      Eduardo Vinicio Martínez González, representante de jubilados y pensionados del IMSS, denunció estas irregularidades y acusó que desconfían de los resultados y al no haber certeza de esta consulta podrían desconocerla y eso derivaría en más manifestaciones e, inclusive, en un paro nacional de labores.

      Explicó que, de acuerdo con sus cifras, votó entre 70% y 80% de un padrón de 476 mil y hubo una mayoría por el "no".

      "Y si llegaran a desconocerlo, pues nosotros lo declararemos como un fraude, y esto ya lo hemos consensuado con los trabajadores y los compañeros jubilados y pensionados y otros sindicatos, donde si eso se pone así, nos imponen un fraude, pues tomaremos medidas mucho más drásticas e, inclusive, llegar hasta el paro nacional, si nos obligan", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Hubo muchas irregularidades, si esto no se transparenta por parte del sindicato y de la Secretaría del Trabajo, que es cómplice de esta irregularidad, yo creo que vendrá una manifestación mucho mayor, inclusive, movilizaciones, paro de labores escalonadas, obviamente sin interrumpir el servicio de urgencias a los pacientes", expresó Martínez.

      Por su parte, Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, acusó que se registraron irregularidades durante el proceso, como ambigüedad en las boletas, la ausencia de un padrón de votantes, así como el desempeño de los delegados designados.

      En entrevista con El Universal sostuvo que a lo largo del día recibieron evidencia de distintas partes del país, de los pocos que se atreven a grabar, porque muchos nos lo dicen, pero pocos tienen el valor de sacar un celular y documentar lo que está pasando en el país".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas
        Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

        Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

        SLP

        El Universal

        La Secretaría del Medio Ambiente señala mercados clave para adquirir cempasúchil cultivado en CDMX.

        Ken Salazar presenta su libro en México
        Ken Salazar presenta su libro en México

        Ken Salazar presenta su libro en México

        SLP

        El Universal

        Ken Salazar subraya la importancia de incluir a gobiernos estatales en seguridad.

        Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial
        Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial

        Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial

        SLP

        El Universal

        La consulta salarial del IMSS registra alta participación y rechazo al aumento propuesto, con exigencias de transparencia en el proceso.

        Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN
        Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN

        Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN

        SLP

        El Universal

        Luis Morales Flores asumió la curul que dejó Mayer, quien renunció a su militancia pero no al grupo parlamentario.