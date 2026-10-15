Consulta salarial, con anomalías

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Ciudad de México.- Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron diversas irregularidades en la consulta que se realizó ayer sobre el aumento salarial de 6.8% (2.9% al sueldo tabular y 3.9% en el concepto de ayuda de renta), como hojas sin folio o medidas laxas para comprobar que quienes votaron eran sindicalizados, ausencia de un padrón de votantes, así como que la organización de este ejercicio estuvo a cargo de los mismos integrantes del sindicato.

Eduardo Vinicio Martínez González, representante de jubilados y pensionados del IMSS, denunció estas irregularidades y acusó que desconfían de los resultados y al no haber certeza de esta consulta podrían desconocerla y eso derivaría en más manifestaciones e, inclusive, en un paro nacional de labores.

Explicó que, de acuerdo con sus cifras, votó entre 70% y 80% de un padrón de 476 mil y hubo una mayoría por el "no".

"Y si llegaran a desconocerlo, pues nosotros lo declararemos como un fraude, y esto ya lo hemos consensuado con los trabajadores y los compañeros jubilados y pensionados y otros sindicatos, donde si eso se pone así, nos imponen un fraude, pues tomaremos medidas mucho más drásticas e, inclusive, llegar hasta el paro nacional, si nos obligan", dijo.

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"Hubo muchas irregularidades, si esto no se transparenta por parte del sindicato y de la Secretaría del Trabajo, que es cómplice de esta irregularidad, yo creo que vendrá una manifestación mucho mayor, inclusive, movilizaciones, paro de labores escalonadas, obviamente sin interrumpir el servicio de urgencias a los pacientes", expresó Martínez.

Por su parte, Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, acusó que se registraron irregularidades durante el proceso, como ambigüedad en las boletas, la ausencia de un padrón de votantes, así como el desempeño de los delegados designados.

En entrevista con El Universal sostuvo que a lo largo del día recibieron evidencia de distintas partes del país, de los pocos que se atreven a grabar, porque muchos nos lo dicen, pero pocos tienen el valor de sacar un celular y documentar lo que está pasando en el país".