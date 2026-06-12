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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el triunfo de la Selección Mexicana representan una oportunidad histórica para fortalecer la imagen del país y atraer turismo internacional.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal destacó que millones de personas en el mundo siguieron la ceremonia inaugural y el partido disputado en el Estadio Ciudad de México, lo que convierte al torneo en una plataforma sin precedentes para mostrar la riqueza cultural y social del país.

"Va a impactar muchísimo, porque la imagen de México es eso: alegría, felicidad", afirmó Sheinbaum al referirse al efecto que tendrá el Mundial sobre la actividad turística en los próximos años.

Al hacer un balance de la jornada inaugural, Sheinbaum reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno federal, el Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores del torneo para garantizar el acceso y la movilidad de los asistentes.

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"Todo funcionó muy, muy bien. Todos salimos muy bien, a la perfección, diría yo", señaló.

Aunque evitó entrar en el debate sobre si México merecía albergar más partidos o incluso la final del Mundial, destacó el significado histórico de que la capital del país haya sido sede de tres inauguraciones mundialistas.

"Es una alegría que en la Ciudad de México se hayan hecho tres inauguraciones de tres mundiales", expresó.

Finalmente, celebró la victoria de México por 2-0 en el encuentro inaugural y sostuvo que el desempeño del combinado nacional "le da una alegría al pueblo", en medio del ambiente festivo que se vive en el arranque de la justa mundialista.

"La imagen de México es la alegría", dice Sheinbaum

Ante las diversas protestas de colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) durante el primer día de la Copa Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que quien quiere que le vaya mal a México, no la va a pasar bien nunca.

"Hubo quien quiso mostrar otra imagen, pero la imagen de México es la alegría. La felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos. Muy, muy hermoso, la visión de celebrar el triunfo de la Selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, alegría. Eso es lo que se vivió ayer y yo estoy muy contenta y yo creo que es una alegría que se contagie a la gente de todo el país", dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 12 de junio, la mandataria destacó que desde que le entregaron el primer boleto para asistir al partido inaugural México-Sudáfrica, decidió entregarlo a una joven que le guste el futbol y observar la inauguración con el pueblo desde el Deportivo Galeana. Indicó que se vivió un gran ambiente y todo el evento se realizó sin contratiempos.

"Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México. Y quien quiere que le vaya mal a México, pues no la va a pasar bien nunca", expresó al destacar fotografías de aficionados y la asistencia de la joven ganadora del boleto 001, Yolett Cervantes Cuaquehua.

Sobre la CNTE, aseguró que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha avanzado en las demandas del magisterio. Respecto a las diferencias y falta de consenso entre el gobierno federal y representantes sindicales, la Jefa del Ejecutivo reiteró que se consultará a maestros directamente para escucharlos.

"Pero ¿qué caso tiene el diálogo? Aquí hemos hecho varios planteamientos, además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Es muy complejo. Pero no va a haber represión, entonces no reprimimos a nadie. Y las demandas de los profesores en los estados, pues se siguen atendiendo", explicó.

La mandataria federal acusó que algunos manifestantes provocan al gobierno para que repriman, sin embargo, aseguró que buscarán el diálogo a pesar de que los extremos de "ultraderecha" y grupos radicales se junten para crear una mala imagen del país.

"Y una cosa es una contención para evitar que se tome el aeropuerto, pero es distinto a golpear a alguien, a este aquella represión por parte de la policía de la ciudad que lo ha hecho muy bien, por cierto", señaló esta mañana.

La presidenta destacó la coordinación entre el Gobierno federal, el Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores para garantizar la movilidad y el acceso durante la inauguración de la Copa Mundial 2026.

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Resaltó que el evento se desarrolló sin contratiempos y que la ceremonia y el partido inaugural fueron seguidos por millones de personas, lo que posiciona al torneo como una plataforma para mostrar la cultura y alegría de México.

Sheinbaum enfatizó que la imagen proyectada es la de un país alegre y feliz, y que el triunfo de la Selección Mexicana contribuye a contagiar ese sentimiento en todo el territorio nacional.