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Video | Captan robo en tienda de música en zona centro

Dos sujetos sustrajeron material en formato físico con valor de 10 mil pesos

Por Pulso Online

Junio 12, 2026 09:47 a.m.
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Video | Captan robo en tienda de música en zona centro
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      Un robo a una tienda de música ubicada en la zona centro de San Luis Potosí fue captado por cámaras de video, por lo que sus propietarios solicitaron apoyo para dar con los responsables.

      De acuerdo con la denuncia de Mickey's Records, pudieron darse cuenta del hurto de varios discos el día 4 de junio, cuando detectaron en los registros de video a dos personas sustrayendo el material de la tienda con un valor superior a los 10 mil pesos.

      "Agradeceríamos mucho el apoyo de la comunidad para ayudarnos a identificarlos y poder proceder con las acciones legales correspondientes. Mickey's Records es una tienda local que trabaja día a día para ofrecer material de calidad a todos los amantes de la música y del formato físico. Hacemos esto con pasión y compromiso, y este contratiempo no nos va a detener", señalaron.

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      De acuerdo con las imágenes, se trató de dos sujetos que operaron, uno como distractor y otro fue el que se guardó el material, posteriormente se retiraron de la tienda con la mercancía escondida.

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