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Seguridad

Indigente es detenida tras incendiar un vehículo

La sospechosa, con antecedentes y problemas de salud mental, fue puesta a disposición del DIF Municipal

Por Huasteca Hoy

Junio 12, 2026 10:29 a.m.
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Indigente es detenida tras incendiar un vehículo
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      CIUDAD VALLES.- Una camioneta fue incendiada y quedó reducida a chatarra; una indigente habría sido la responsable y fue retenida en el lugar.

      La unidad siniestrada era una camioneta Hyundai Creta color guinda, propiedad de una profesora de la Escuela Secundaria Dunstano Gómez Castillo.

      Fue alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes cuando al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que había un vehículo en llamas en una calle sin nombre ubicada entre la escuela secundaria antes mencionada y una ferretería, al sur de la ciudad.

      Por ello se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal. Al arribar, confirmaron la situación y combatieron el fuego; sin embargo, aunque lograron controlarlo en cuestión de minutos, las pérdidas fueron totales.

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      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal también acudieron al sitio y retuvieron a una mujer joven como probable responsable del incendio.

      Se trata de una persona en situación de calle y con problemas de salud mental, quien ya ha estado involucrada en otros hechos similares.

      El pasado 28 de mayo del presente año, una camioneta Mazda gris fue incendiada en ese mismo lugar, aunque en esa ocasión no hubo detenidos. Además, semanas atrás ocurrieron otros dos incendios similares en los alrededores de la Jurisdicción Sanitaria V.

      Los policías llevarían a la sospechosa a disposición del Sistema DIF Municipal.

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