Coparmex critica bloqueo de cuentas sin control judicial en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La

de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de la Nación (SCJN) de permitir elsin control judicial debilita el, afecta la confianza, generay riesgos a la, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana ().Losque deja ladeben de atenderse por ela fin de delimitar y, dijo el sindicato patronal y pidió que se definan los criterios para justificar un bloqueo."Lano agota el debate; abre unapara ely las. Corresponde a ambos colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver: el estándar mínimo deque justifica un bloqueo, los plazos máximos de duración de la medida cautelar y los mecanismos de control que impidan su uso discrecional".Es necesario establecer un, de al menosy que la autoridad tenga un plazo para sustentar la medida de no más de 15 días.-----Advierten riesgos para el empleo porLaconsideró que debe de fijarse como obligaciónal titular conlaAsí como, crear unpor afectaciones infundadas, porque un, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo eny la viabilidad del negocio.Piden también, a través de la publicación de la información periódica sobre el uso de estas facultades.En un comunicado, laafirmó que "cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio deque impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en elde nuestra Constitución y en diversosque México ha ratificado".Agregó que el"abandona el criterio fijado por su antecesora" y se genera un "para el, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas, ya que le medida se puede tomar si hay "suficientes" de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.Agregó que ello tensiona el principio de, con base ensin unay coloca a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa.Para la"ladepende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En un contexto de, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país".El sindicato patronal aseguró que ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) elde la Suprema Corte "resulta especialmente sensible" porque se afecta la