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Corte avala restricciones para independientes

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Corte avala restricciones para independientes
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la mayor parte de la reforma electoral que acota las candidaturas independientes en Michoacán, uno de los estados que el próximo año renovará la gubernatura.

      Al resolver la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano, el pleno de ministros determinó constitucional la prohibición que establece que los aspirantes no pueden realizar eventos conjuntos, compartir imagen o propaganda, ni unificar estrategias territoriales con otros candidatos independientes.

      En sesión de este jueves, los ministros avalaron el proyecto de sentencia presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, que se establece que las candidaturas independientes son, por diseño constitucional, individuales y personalísimas, por lo que quienes compitan por esta vía deberán hacerlo de manera aislada y autónoma.

      "En el caso concreto, el proyecto señala que la Constitución y la doctrina de la Suprema Corte reconoce la figura de candidaturas independientes como una figura diferente a la del sistema de partidos, cuya regulación corresponde al legislador local dentro de un margen de configuración. Asimismo, estima válida la derogación de la obligación de retirar propaganda de Internet antes de la jornada electoral".

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