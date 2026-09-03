Volvió de EU después de 30 años y creó red para "retachados"

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CIUDAD DE MÉXICO.- Después de vivir tres décadas en Estados Unidos, el periodista Mariano Ávila regresó a México y se encontró con una realidad inesperada: tener nacionalidad mexicana no facilitaba necesariamente su reintegración al país.

La experiencia lo llevó a crear "Retache", una plataforma digital que ofrece información sobre trámites, oportunidades y dificultades que enfrentan los mexicanos que vuelven de Estados Unidos, ya sea por decisión propia o mediante deportación.

Ávila, de 48 años y también ciudadano estadounidense, se estableció con su familia en la Ciudad de México en junio de 2025. Inicialmente planeaba que sus hijos vivieran un par de años en el país, pero el endurecimiento de las políticas migratorias tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos influyó en su decisión.

En entrevista con EFE, explicó que temía que él o sus hijos fueran detenidos pese a contar con ciudadanía estadounidense. Al regresar definitivamente, tuvo que realizar trámites para obtener documentos básicos y reorganizar su vida laboral y familiar.

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A partir de esas dificultades publicó en octubre de 2025 un video con información para otros migrantes retornados. El contenido superó el millón de reproducciones y la cuenta alcanzó 30 mil seguidores en dos semanas.

El proyecto comenzó con explicaciones para tramitar la credencial para votar o inscribirse ante el fisco. Posteriormente incorporó guías elaboradas con apoyo de voluntarios y testimonios de mexicanos que regresaron al país en diferentes circunstancias.

El nombre de la plataforma retoma la expresión mexicana "retache", asociada con regresar, ser rechazado o levantarse después de una caída. Para Ávila, el término resume la diversidad de experiencias de quienes vuelven después de intentar construir una vida en Estados Unidos.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 14 de agosto de 2026, las autoridades estadounidenses repatriaron a 271 mil 193 mexicanos. La cifra no incluye a quienes regresaron voluntariamente.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones encontró que el 17 por ciento de los mexicanos consultados que volvieron entre 2023 y 2025 lo hicieron por motivos laborales o por temor, mientras que el resto regresó por intervención de las autoridades.

Además, el índice "Semillas en Trayectoria" coloca a los migrantes mexicanos de retorno en un nivel de integración de 0.59 sobre uno, uno de los más bajos entre los grupos analizados.

Ávila considera que el reto no termina con volver al país, sino que implica crear condiciones para que los retornados puedan integrarse plenamente y aprovechar la experiencia adquirida en el extranjero.