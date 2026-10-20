CS deslinda a Campos de operativo

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República investiga al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por otros presuntos delitos, además de traición a la patria, por el que fue detenido el domingo.

Además, Sheinbaum deslindó a la gobernadora panista Maru Campos por el operativo de la CIA en la Sierra Tarahumara de Chihuahua en abril pasado, de acuerdo con información de la FGR.

"Los delitos que presenta la fiscalía de Chihuahua son delitos de servidores públicos y después viene la orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República ya por traición a la patria. Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio", comentó.

Refirió que Jáuregui Moreno no tenía facultades para desmantelar un laboratorio para fabricar drogas sintéticas, como se justificó el operativo realizado en abril de este año, y en el que fallecieron dos agentes estadounidenses de la CIA.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deslindó a la gobernadora Maru Campos.

La Jefa del Ejecutivo insistió en que fue la propia fiscalía de Chihuahua la que hizo la primera imputación a César Jáuregui.