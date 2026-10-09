"Da risa lo que sucede con el Ayuntamiento", dice Gallardo (video)

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En el contexto sobre qué autoridad ejecutará el viaducto de Villa Magna, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, crítico que el ayuntamiento capitalino ha dejado de lado los servicios municipales en las colonias, específicamente los trabajos de remozamiento y bacheo en las calles.

"Estuve en la Colonia Julián Carrillo, donde todos se quejan que están destrozadas todas las calles, y hablan de obras y obras por todos lados (el gobierno capitalino), y pues no son para ir a las colonias atenderlas", fustigó.

Exteriorizó que, al tratarse de un proyecto con una inversión de más de mil millones de pesos, "difícilmente" lo pudo ejecutar el ayuntamiento capitalino.

"La verdad me da risa lo que está sucediendo con el ayuntamiento, pero yo ya no pienso opinar al respecto de lo que haga o no haga el ayuntamiento", declaró.

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En contraste con lo sostenido por el gobierno capitalino, el mandatario estatal aseveró que la administración a su cargo, fue la primera en anunciarlo, presentarlo y financiarlo.

#SLP | "Da risa lo que sucede con el Ayuntamiento", dice Gallardo - Aseguró que la capital no podría hacer una obra como la del viaducto para Villa Magna / Checa la nota: ?? https://t.co/5a9IIfYD1L https://t.co/chIAoPRhQe — Pulso Online (@pulso_mx) October 9, 2026

Al igual que lo reportó recientemente la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, Gallardo Cardona reportó que las principales quejas de los habitantes capitalinos, corresponden al desabasto de agua potable y la proliferación de hoyancos.

"Estuve con la junta de mejora de Villa Magna platicando el proyecto de Villa Magna y dejándoles claro que no es un tema donde nosotros no vayamos a hacer el puente lo vamos a hacer nosotros", remató.