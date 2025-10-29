logo pulso
Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos por tonelada

Tras cinco horas de negociación con el Gobierno Federal, advierten que algunos bloqueos carreteros continuarán mientras afinan reglas de operación

Por El Universal

Octubre 29, 2025 08:25 a.m.
A
Después de casi cinco horas de negociación, luego de haber reanudado las mesas de diálogo con el gobierno federal, productores de maíz aceptaron esta madrugada un apoyo de 950 pesos e indicaron que evaluarán quitar los bloqueos en diferentes carreteras en distintas entidades de México.

A su salida de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisaron que "no hay un precio de garantía como tal" y los 950 pesos por tonelada son del gobierno estatal y federal. Señalaron que algunos bloqueos continuarán.

"Vamos a tener reuniones de trabajo para las reglas de operación, vamos a trabajar en conjunto. También vamos a trabajar en conjunto con la industria para ver si podemos mejorar el precio que teníamos de base de 5 mil 200", explicó Édgar Ortiz, productor representante de Jalisco.

No hay una fecha definida para iniciar los diálogos con la industria, pero esperan que "sea lo más pronto posible". Comentaron que ante "pendientes" que quedaron, regresarán hoy para desahogarlos con las autoridades.

Sobre los bloqueos carreteros, Ortiz indicó que se gestionará que se levanten: "Vamos a buscar la manera de que se retiren, y algunos de alguna manera van a continuar".

Mauricio Pérez, representante de productores de Guanajuato, expresó que no es lo mejor que pudieron obtener: "No hubo mucho para negociar, pero por lo menos hoy tenemos un número". Insistió en que la base "queda perdida".

En la reunión estuvo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; y Leonel Cota, subsecretario de Agricultura.

