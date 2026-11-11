Dan 28 años de prisión a entrenador por agresión
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MONTERREY, NL.- Un juez de Nuevo León impuso una condena de 28 años y 11 meses de prisión a Damazo, instructor de gimnasia acusado de cometer agresiones sexuales contra exalumnas que eran menores de edad al momento de los hechos.
La sentencia fue dictada este martes 10 de noviembre, durante una audiencia virtual que se extendió por varias horas y en la que se resolvieron cuatro carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas por las víctimas.
El entrenador enfrentaba ocho cargos formulados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, relacionados con los delitos de atentados al pudor, equiparable a violación y acoso sexual.
Sin embargo, la autoridad judicial determinó su responsabilidad penal en cinco de ellos, mientras que en los tres restantes emitió fallos absolutorios.
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De acuerdo con información del proceso, estas absoluciones estuvieron relacionadas con inconsistencias en las investigaciones ministeriales, contradicciones entre testigos, insuficiencia de elementos probatorios y deficiencias en las acusaciones.
El juicio oral inició el pasado 22 de octubre.
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