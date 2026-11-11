logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dan 28 años de prisión a entrenador por agresión

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Dan 28 años de prisión a entrenador por agresión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONTERREY, NL.- Un juez de Nuevo León impuso una condena de 28 años y 11 meses de prisión a Damazo, instructor de gimnasia acusado de cometer agresiones sexuales contra exalumnas que eran menores de edad al momento de los hechos.

      La sentencia fue dictada este martes 10 de noviembre, durante una audiencia virtual que se extendió por varias horas y en la que se resolvieron cuatro carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas por las víctimas.

      El entrenador enfrentaba ocho cargos formulados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, relacionados con los delitos de atentados al pudor, equiparable a violación y acoso sexual.

      Sin embargo, la autoridad judicial determinó su responsabilidad penal en cinco de ellos, mientras que en los tres restantes emitió fallos absolutorios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con información del proceso, estas absoluciones estuvieron relacionadas con inconsistencias en las investigaciones ministeriales, contradicciones entre testigos, insuficiencia de elementos probatorios y deficiencias en las acusaciones.

      El juicio oral inició el pasado 22 de octubre.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Diputada pide llevar perros para detectar marihuana en San Lázaro
        Diputada pide llevar perros para detectar marihuana en San Lázaro

        Diputada pide llevar perros para detectar marihuana en San Lázaro

        SLP

        El Universal

        García criticó la corrupción en el INE y pidió aplicar la ley contra funcionarios actuales y pasados.

        Cárdenas, al Muro de Honor del Senado; Lilly Téllez vota en contra
        Cárdenas, al Muro de Honor del Senado; Lilly Téllez vota en contra

        Cárdenas, al Muro de Honor del Senado; Lilly Téllez vota en contra

        SLP

        El Universal

        La sesión solemne contará con la presencia de familiares del político mexicano recién fallecido

        ¿Cuándo son los 3 últimos puentes vacacionales de 2026?
        ¿Cuándo son los 3 últimos puentes vacacionales de 2026?

        ¿Cuándo son los 3 últimos puentes vacacionales de 2026?

        SLP

        El Universal

        El puente de noviembre 2026 en México será del 14 al 16 por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

        Fiscalía de Morelos investiga crimen de regidor Gabriel Rivas
        Fiscalía de Morelos investiga crimen de regidor Gabriel Rivas

        Fiscalía de Morelos investiga crimen de regidor Gabriel Rivas

        SLP

        El Universal

        Se prevé la comparecencia de integrantes del Cabildo de Cuernavaca y el aseguramiento de la oficina del regidor tras el crimen.