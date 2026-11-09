Dan otros 50 años de prisión al "Mochaorejas"
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Ciudad de México.- Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión contra Daniel Arizmendi López, "El Mochaorejas", por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y posesión de armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El juzgador le impuso a Arizmendi López una multa equivalente a 916 mil 312 pesos, luego que la Fiscalía General de la República (FGR), aportó las pruebas y se cumplió con la reposición del procedimiento ordenado en agosto de 2003.
También, se dictó sentencia condenatoria de 22 años de prisión y multa de más de cuatro millones de pesos en contra de Daniel Venegas Martínez por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto para Dulce Paz Venegas por los mismos ilícitos se le impuso pena de 16 años de prisión y multa de más de 280 mil pesos.
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"El Mochaorejas" fue detenido el 17 de agosto de 1998 en Naucalpan, Estado de México supuestamente cobraría un rescate de una víctima.
El 21 de agosto de 2003, la autoridad judicial dictó una primera sentencia condenatoria. Sin embargo, después de que promovieron juicios de amparo, la justicia federal les concedió protección y ordenó reponer el procedimiento.
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