Dan último adiós al niño Fernando

Los Reyes La Paz, Méx.- En el panteón municipal Altavista dieron el último adiós a Fernando, el niño de 5 años que fue retenido por tres personas para exigir a la madre el pago de mil pesos que le prestaron y posteriormente fue hallado muerto.

Noemí, mamá de Fernando, encabezó la caravana portando una fotografía de su hijo, desde la colonia San Isidro hasta el cementerio, localizado en la colonia El Pino.

A Fernando lo llevaron en un ataúd color blanco y entre porras llegaron al panteón para despedirlo, clamando justicia por lo sucedido con el menor, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado lunes 4 de agosto dentro de un costal en una casa de la colonia Ejidal El Pino. Los asistentes al funeral cargaban consigo flores y globos de color blanco, avanzando el cortejo fúnebre después de las 10:00 de la mañana de ayer sábado.

Tras la entrega del cuerpo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a la familia, autoridades locales habían informado a la familia que ya no había espacio en el camposanto municipal, sin embargo, habilitaron un espacio para que fuera sepultado Fernando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí