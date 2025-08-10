Decomisan casi 5 toneladas de drogas

Ciudad de México.- Autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio clandestino con 2,5 toneladas de metanfetaminas en Chiapas, aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de precursores químicos en Guerrero y detuvieron un tráiler en Tijuana que intentaba cruzar hacia Estados Unidos con 2,7 toneladas de drogas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó este sábado en redes sociales que en Chiapas agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con representantes de las secretarías de la Defensa (Defensa), Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y SSPC inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas e incautaron 2,5 toneladas de droga.

En un comunicado se precisó que los agentes aseguraron las 2,5 toneladas de metanfetamina, tambos con sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones, mientras que en otra acción en el estado de Guerrero localizaron más de cuatro toneladas de sustancias químicas.

En Chiapas, además de lo referido, se decomisaron más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos.

También, agentes de la Guardia Nacional detuvieron en la fronteriza ciudad de Tijuana a una persona que conducía un tráiler con 237 paquetes con drogas para ingresarlas a Estados Unidos.

El hallazgo fue mediante rayos X y posteriormente confirmado por los agentes con una revisión física cuando descubrieron el cargamento oculto dentro de la caja del vehículo.