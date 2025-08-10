México, país libre y soberano: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México es un país libre, soberano e independiente, y que cuando tiene que negociar con algún presidente de otro país sabe que el pueblo mexicano la respalda.

Esto, en medio de las negociaciones por las amenazas de imponer aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos, y luego que el viernes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar al Pentágono usar fuerza militar para atacar a los cárteles de la droga.

“Cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda; y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente. Eso está no solo en la mente del pueblo, sino en el corazón de las y los mexicanos”.

Al dar el banderazo de inicio de obras de puentes vehiculares en Colima, que tendrá una inversión de cerca de 2 mil millones de pesos, la Mandataria federal afirmó que, con la llegada de la Cuarta Transformación, el pueblo de México recuperó su dignidad y fuerza.

En Manzanillo, acompañada por la gobernadora Indira Vizcaíno (Morena), la Presidenta recordó que, con la Cuarta Transformación, el pasado de corrupción y privilegio quedó en el pasado y que no tienen cabida hoy en el segundo piso de la 4T.

Esto, en medio del escándalo de viajes al extranjero por parte de diversos líderes de Morena.

“La esencia de la Cuarta Transformación —y no se nos debe olvidar— es que somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Que tiene una máxima, tiene varias: La primera: “Por el bien de todos, primero los pobres”, el segundo principio: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El pasado de corrupción y privilegios se quedó en el pasado”.