Daños al mural de Cauduro en la SCJN tras marcha

El mural "Los siete crímenes mayores", de Rafael Cauduro, ubicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sufrió daños durante la marcha de la Generación Z realizada el pasado 15 de noviembre.

La SCJN informó que actuó de inmediato ante la afectación a este patrimonio nacional, levantando actas y notificando a las autoridades correspondientes. Además, su Dirección de Asuntos Jurídicos dio aviso al INBAL y al INAH para que realicen la dictaminación de daños.

La Corte señaló que está a la espera de un informe sobre los desperfectos en los cráneos de fibra de vidrio y el vitral que conforman el mural, con el fin de emprender una restauración "que honre la visión del maestro" y se realice en comunicación con Casa Estudio Rafael Cauduro.

Hace una semana, la Casa Estudio –responsable del legado del artista fallecido en 2022– afirmó que el daño evidencia justo aquello que Cauduro buscaba denunciar: impunidad, corrupción y el fracaso del sistema de justicia.

"Estas nuevas huellas sitúan a la obra en su tiempo y la vuelven testigo del hartazgo social", señaló la institución, al afirmar que la intervención forma parte del mismo relato que Cauduro quiso exhibir.

Finalmente, pidió respeto al legado del artista y acciones de las autoridades para garantizar la integridad conceptual del mural.