Nacional

Daños por 1,206 mdp dejaron recientes lluvias

Las aseguradoras han registrado 4 mil 8 siniestros

Por El Universal

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que como consecuencia de las lluvias derivadas de la baja presión en el Golfo de México en días pasados, las aseguradoras han registrado 4 mil 8 siniestros, con daños estimados en mil 206 millones de pesos.

Con datos al 24 de octubre, el sector reporta 2 mil 478 siniestros en daños patrimoniales, que representan 62% del total, y mil 530 siniestros en vehículos, equivalentes a 38%.

Del monto total, 995 millones de pesos corresponden a afectaciones patrimoniales y 211 millones a pólizas de automóviles. La cifra seguirá actualizándose conforme avancen los reportes y los procesos de valuación.

El organismo explicó que las entidades con mayores daños son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. En estos estados, el nivel de aseguramiento de vivienda oscila entre 15% y 35%, siendo Veracruz y Puebla las de menor cobertura.

En el caso del aseguramiento vehicular, las tasas se mantienen por debajo del promedio nacional, que es de 33%. En ese sentido, San Luis Potosí tiene un nivel de 18%, Veracruz 24% e Hidalgo 30%.

En Querétaro, con 48%, y Puebla, con 49%, el porcentaje de vehículos asegurados es superior al promedio.

Explicó que, en los casos en que las autoridades realicen la remoción de escombros o de vehículos, las aseguradoras mantendrán la vigencia de las coberturas correspondientes. Si la remoción la realiza el propio propietario, la protección también se conserva.

La AMIS indicó que mantiene coordinación con autoridades locales y federales para agilizar la atención a los asegurados y reforzar los mecanismos de respuesta.

