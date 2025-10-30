Abrieron 33, 975 pesquisas a menores

Ciudad de México.- Lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo fueron los delitos más frecuentes cometidos por adolescentes y por los que se abrieron 33 mil 975 carpetas de investigación durante 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su reporte Estadísticas sobre adolescentes en conflicto con la ley, destaca que en el curso de ese año mil 508 adolescentes ingresaron a los centros de internamiento estatales del país y, de esas personas, nueve de cada 10 fueron hombres.

El Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua concentraron a 54.4% de los adolescentes que ingresaron a centros de internamiento del país.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define como adolescente a toda persona que tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 años.

Destaca que de la totalidad de ilícitos cometidos por los adolescentes en 2023 las lesiones representaron 24.8%; el robo, 15.2%; amenazas, 9.4%; abuso sexual, 9%, y narcomenudeo, 8.4%

“Eso nos habla del proceso de descomposición que vive el país. Algo que nos tendría que alarmar es la falta de oportunidades que tienen los adolescentes en ese sentido. El gobierno federal va a decir que les está otorgando becas a todas las personas de ese rango de edad.