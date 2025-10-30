Sabrina Solís se lleva la plata

La badmintonista potosina Sabrina Solís Martínez obtuvo la medalla de plata en el II Venezuela International 2025, tras caer en la final ante la peruana Inés Castillo, quien se coronó campeona del torneo al imponerse con autoridad por 2 sets a 0 (21-10 y 21-13) en el Gimnasio Cubierto Mauricio Johnson de Caracas.

El certamen, celebrado del 23 al 26 de octubre, reunió a deportistas de México, Cuba, Venezuela, Sri Lanka, Suiza y Perú, ofreciendo un espectáculo de alto nivel competitivo. La victoria de Castillo consolidó su dominio continental, mientras que la participación de Solís reafirmó su presencia entre las principales figuras del bádminton mexicano.

Organizado con el impulso de la Federación Peruana de Bádminton y el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el torneo forma parte de la estrategia del Programa Lima 2027, que respalda a 57 atletas y paradeportistas de alto rendimiento con miras a los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Para Solís, el 2025 ha significado un renovado impulso en su trayectoria internacional. En lo que va del año, conquistó la medalla de oro en el Bolivia International y el bronce en el Torneo Giraldilla de La Habana, donde su desempeño fue frenado únicamente en semifinales por la francesa Romane Cloteaux-Foucault. Estos resultados se suman a su presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, consolidando su posición como una de las raquetas más constantes del país.

Actualmente, Sabrina Solís se ubica alrededor del lugar 180 del ranking mundial individual de la Federación Mundial de Bádminton (BWF) y mantiene su objetivo de escalar posiciones en la recta final del ciclo olímpico. Aunque en el Campeonato Panamericano 2025 en Lima no logró superar la ronda de 32, y obtuvo el subcampeonato nacional a inicios del año, su constancia y experiencia —incluida su participación en ligas europeas como la de Dinamarca— la mantienen firme en su propósito de seguir representando a México en las competencias internacionales más exigentes.