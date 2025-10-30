logo pulso
Simón Levy se enfrenta a extradición

Por El Universal

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Simón Levy se enfrenta a extradición

Ciudad de México.- El exsubsecretario de Turismo federal y exfuncionario capitalino, Simón Levy, enfrenta un proceso de extradición de Portugal para México, según confirmaron autoridades locales y federales. Sin embargo, no está detenido y sigue en libertad su proceso.

Luego de informar que Levy había sido detenido en Portugal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que la tarde del miércoles la Fiscalía General de la República le notificó, que la Interpol le informó, que el exfuncionario está sujeto a medidas cautelares pues se le sigue un proceso de extradición.

“Asimismo, se informó que este miércoles 29 de octubre compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad”, detalló.

Sin embargo, como parte del proceso legal en su contra, el exfuncionario no puede abandonar Portugal hasta que se falle a favor o en contra del imputado. 



Por su parte, el gabinete de Seguridad informó que el Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó la libertad de Levy imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

Mientras que por su parte el exfuncionario capitalino explicó en sus redes sociales que no se encuentra detenido.

“Estoy libre, estoy bien, por fortuna no me ha pasado nada y estoy completamente libre”, mencionó en una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales.

En entrevista con el periodista Luis Cárdenas, Simón Levy dijo que sufrió un atentado hace 10 horas y calificó la situación como “una cortina de humo”.

