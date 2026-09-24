"Ley Antimemes" en México; así retratan los cartones la propuesta

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Con ironía y humor ácido, caricaturistas retrataron la controversia que dividió opiniones y puso bajo la lupa la propuesta de Morena.

Mientras en el Senado se discute la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizada como la "Ley Antimemes", la polémica por las posibles sanciones relacionadas con el uso de la imagen gubernamental llegó a los cartones de la prensa nacional.

Debate en el Senado sobre la Ley Antimemes

La controversia surgió luego de que la propuesta contemplara sanciones por el uso de elementos de identidad gubernamental en determinados contenidos, entre ellos parodias y memes. Tras darse a conocer el planteamiento, legisladores de oposición cuestionaron el alcance de la iniciativa, por lo que el artículo 403 Bis fue modificado para precisar las conductas que podrían ser sancionadas.

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La nueva redacción establece que la conducta sancionable debe estar relacionada con el uso, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales, siempre que exista la intención de inducir a error o engaño para cometer un ilícito.

Cartones y sátira sobre la Ley Antimemes

En medio de esta discusión, distintos moneros de la prensa nacional llevaron la controversia a sus cartones y utilizaron la sátira para abordar, desde diferentes perspectivas, el debate generado alrededor de la llamada "Ley Antimemes".

Cartones de la prensa nacional que retratan la polémica por la "Ley Antimemes"

Uno de los cartones que abordó directamente el tema fue el realizado por Kemchs para EL UNIVERSAL, titulado "Ley Antimemes".

En la ilustración aparece un lápiz colocado sobre una guillotina, una composición que alude a la posibilidad de que la sátira política sea limitada o "cortada" mediante una disposición legal.

Otro de los cartones que retomó la controversia fue el realizado por Galindo, también para el Gran Diario de México, bajo el título "Reflejo autoritario".

La caricatura muestra frente a frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos sosteniendo documentos.

La escena establece una comparación entre dos controversias relacionadas con la prensa y la difusión de contenidos. En el documento que sostiene Trump aparece la frase "Veto a la prensa", en referencia a las restricciones impuestas a periodistas de medios como CNN, Politico y MS NOW para ingresar a la Casa Blanca, después de que el gobierno estadounidense cuestionara la cobertura de algunos de esos medios.

En el papel que sostiene Sheinbaum aparece la leyenda "Ley Antimemes", en alusión directa al debate generado en México por la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La polémica también llegó al trabajo de Chavo del Toro, monero de El Economista, quien presentó el cartón titulado "No memes".

En la ilustración aparece Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, utilizando un chaleco de color guinda, tonalidad que suele asociarse con Morena.

La caricatura retoma la postura que asumió su partido durante la discusión y votación de la reforma en comisiones, pues el partido se abstuvo en esa votación.

Un cuarto cartón sobre la controversia fue realizado por el monero Camacho para el medio Metro.

En esta ocasión, la escena se aleja del Senado y traslada la referencia al ámbito educativo. La ilustración muestra a un profesor con rasgos de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, mientras retira un celular a dos alumnos.

De esta manera, el cartón combina dos temas distintos: por un lado, la polémica generada alrededor de la llamada "Ley Antimemes" y, por otro, el debate sobre el uso de celulares y tabletas electrónicas dentro de las escuelas.