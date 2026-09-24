Video | Chocan por alcance en Salvador Nava

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La tarde de este jueves y con las recientes lluvias, los y las conductoras de tres vehículos colisionaron en la avenida Salvador Nava, a la altura de plaza Citadela.

El suceso se dio por alcance y una de las unidades derrapó y quedó arriba del camellón central y a punto de estamparse en el muro de contención.

Tras el accidente, el tráfico es lento en la zona. No se reportan lesionados.

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#SLP | Chocan por alcance en Salvador Nava

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