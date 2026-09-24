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Video | Chocan por alcance en Salvador Nava

Una de las unidades derrapó y quedó arriba del camellón

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 02:56 p.m.
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Video | Chocan por alcance en Salvador Nava
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      La tarde de este jueves y con las recientes lluvias, los y las conductoras de tres vehículos colisionaron en la avenida Salvador Nava, a la altura de plaza Citadela.

      El suceso se dio por alcance y una de las unidades derrapó y quedó arriba del camellón central y a punto de estamparse en el muro de contención.

      Tras el accidente, el tráfico es lento en la zona. No se reportan lesionados. 

      Información en desarrollo... 

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