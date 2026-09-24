Video | Chocan por alcance en Salvador Nava
Una de las unidades derrapó y quedó arriba del camellón
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La tarde de este jueves y con las recientes lluvias, los y las conductoras de tres vehículos colisionaron en la avenida Salvador Nava, a la altura de plaza Citadela.
El suceso se dio por alcance y una de las unidades derrapó y quedó arriba del camellón central y a punto de estamparse en el muro de contención.
Tras el accidente, el tráfico es lento en la zona. No se reportan lesionados.
Información en desarrollo...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital
Muere conductor tras chocar contra muro en Salvador Nava
El acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Video | Chocan por alcance en Salvador Nava
Redacción
Una de las unidades derrapó y quedó arriba del camellón
San Luis Potosí suma dos muertes violentas de mujeres en 24 horas
El Universal
Los casos ocurren en San Nicolás Tolentino y San Ciro de Acosta, con investigaciones activas.
Caen dos por violento robo en gasolinería de Villa de Pozos
Redacción
Investigación policial identificó a los imputados tras ataque armado