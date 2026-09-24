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Monreal descarta que PT provoque pérdida de 12 gubernaturas

Llama a mantener la coalición para la elección concurrente de 2027

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:07 p.m.
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Ricardo Monreal / Archivo

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      El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que el PT no tiene la capacidad para hacer que su partido pierda hasta 12 gubernaturas en la elección de 2027, como afirmó el coordinador petista, Reginaldo Sandoval.

      "Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente, no lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien qué debemos continuar con el proceso de transformación", dijo.

      Morena mantiene unidad pese a conflicto con PT por coordinadores

      Monreal Ávila manifestó que su partido "es muy fuerte" y buscará solucionar el conflicto que se generó con el PT por la designación de coordinadores estatales mediante encuesta.

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      "Esta expresión del diputado Reginaldo Sandoval es respetable, yo no tengo por qué descalificarla, pero sí puedo decir que Morena va a caminar unido, que Morena es muy fuerte en el país, que Morena va a zanjar las diferencias que hasta ahora ha tenido, y que estoy seguro que Morena y su dirigencia, su militancia va a sortear este desencuentro temporal que tenemos con motivo de la selección de los coordinadores estatales", explicó.

      Llamado a mantener coalición para elección concurrente 2024

      Hizo un llamado al PT para mantener la coalición y que participen juntos en la elección concurrente del próximo año, en la que se elegirán 17 gobernadores del país.

      "Me gustaría que juntos camináramos y no llegáramos a experimentar si puede hacer o no este ejercicio de hacer perder a 12 gubernaturas de Morena... me gustaría que el PT no concretará una separación, una ruptura, me gustaría mucho que camináramos juntos los tres partidos de la coalición, pero en todo caso depende de la dirigencia y de las negociaciones que se llevan a cabo en este momento", afirmó.

      Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, también hizo un llamado a su aliado inconforme para que anteponga "la conciliación y el diálogo", para mantener la alianza con Morena y el PVEM.

      "Los resultados políticos en las entidades federativas, cuando Morena, PT y Verde van juntos, es casi invencible, y aquí en la Cámara de Diputados cuando vamos juntos a aprobar una iniciativa, también es invencible, entonces, hay que tener el pragmatismo para entender que vale más que vayamos unidos, que una ambición personal", comentó.

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      El encuentro incluyó la entonación de himnos y la participación de equipos de trabajo de ambos países.