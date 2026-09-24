Alistan más de un millón de vacunas contra Covid-19 e influenza
La campaña incluye dosis y refuerzos para otras enfermedades respiratorias por temporada invernal
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En la temporada invernal 2026-2027, se prevé la aplicación de más de un millón de vacunas contra enfermedades respiratorias, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.
Refirió que más de 800 mil corresponden a dosis contra la Covid-19 o coronavirus, y más de 300 mil contra la influenza.
En entrevista, la funcionaria estatal precisó que el periodo de vacunación iniciará en noviembre próximo y se extenderá hasta el primer trimestre del 2027.
Consideró que la respuesta ciudadana es bastante favorable durante la campaña de inmunización, la cual tiende a mejorar con el programa Visitando Corazones, donde personal de salud acude directamente a los domicilios para la aplicación del biológico.
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Subrayó que las visitas no solo permiten la aplicación de vacunas contra padecimientos respiratorios, sino también completar los esquemas pendientes contra otras enfermedades.
"Creo que aquí lo importante de mencionar, es que actualmente nosotros tenemos todas las vacunas disponibles en los Centros de Salud, como en las visitas que hace Visitando Corazones. Entonces ahorita estamos muy bien en el tema de vacunación", concluyó.
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