Detienen en Mexicali a jefe plaza del cártel del Pacífico

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que ayer en Mexicali, Baja California, fue detenido Ernesto Enrique N, conocido como "Niño" e identificado como jefe de plaza del "Cártel del Pacífico", facción "Los Mayos" en Puerto Peñasco, Sonora.

Detalles confirmados

Por medio de un breve comunicado, la Defensa detalló que además fue capturado junto a una persona más, sin que se mencionara su nombre. En una fotografía compartida por la dependencia se observa que se trata de una persona del sexo masculino.

"Niño", hombre de confianza de "Los Rusos"

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"Niño" es identificado como el responsable del tráfico de drogas y armas entre México y los Estados Unidos, así como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José "N" (a) "Ruso", jefe del grupo delictivo "Los Rusos", perteneciente al "Cártel del Pacífico".

Acciones de la autoridad

La Defensa, a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el "Niño" cuenta con orden de aprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo.

Al momento de su detención se les aseguró droga, armamento y diversas municiones que finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mexicali, para continuar con las investigaciones.

La captura del presunto líder criminal deriva del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos, así como de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Defensa Nacional.

De acuerdo a la Defensa, en el operativo de detención participó personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la FGR.